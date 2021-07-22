22 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri: Marek Hamsik antrenmanlara damga vurdu! | Ts haberleri

Marek Hamsik antrenmanlara damga vurdu!
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, Marek Hamsik antrenmanlara damga vurdu. Takıma kısa sürede adapte olan deneyimli yıldız, attığı gollerle kalitesini ortaya koydu. (TS haberleri)

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı yıldız fubtolcu Marek Hamsik, Riva kampına 18 Temmuz'da katıldı. Kısa sürede takıma adapte olan Slovak yıldız antrenmanlara damga vurdu. Fanatik'in haberine göre, EURO 2020'de Slovakya Milli Takımı ile boy gösteren tecrübeli orta saha oyuncusu, idmanlarda kalitesini gösteriyor. Slovak yıldız, dün yapılan antrenmanda da attığı gollerle teknik heyetten alkış aldı.

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