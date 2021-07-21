Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Kairinen operasyonu! Görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Trabzonspor, transferde atağa kaltı. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita hamleleriyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, Norveç ekibi Lillestrom'de forma giyen 22 yaşındaki Türk asıllı Finlandiyalı orta saha oyuncusu Kaan Kairinen'i transfer etmek için görüşmelere başladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, daha önce de gündemine gelen genç oyuncu Kaan Kairinen için temaslarını hızlandırdı. 1998 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Kaan daha önce Finlandiya genç milli takımlarında oynadı, ancak A Milli Takım 'da hiç resmi maça çıkmadığı için Türk pasaportuyla yerli statüsünde oynayabiliyor. Bu yüzden yönetim genç oyuncunun işini bitirmeye çalışıyor.

Fanatik'in haberine göre; Lillestrom ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan için Norveç kulübünün ilk belirlediği rakam 2 milyon Euro. Bordo-Mavili kulüp yöneticilerinin bu rakamı aşağı çekmek adına Lillestrom'ün sportif direktörü Simon Mesfin ile temaslarını sürdürüyor. Oyuncuya Başakşehir ve Antalyaspor da resmi teklif iletti.

KAAN KAIRINEN KİMDİR?

22 Aralık 1998 tarihinde Finaldiya'nın Turku kentinde dünyaya gelen Kaan Kairinen, futbola ülkesinin FC Inter altyapısında başladı. Midtjyland, Skive IK ve HJK Helsinki formalarını da terleten 22 yaşındaki futbolcu, Şubat 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında Lillestrom'da kiralık olarak forma giydi ve Ocak 2021'de aynı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ön libero ve 10 numara mevkilerinde de görev yapabilen Kaan Kairinen'in güncel piyasa değeri ise 400 bin Euro.

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