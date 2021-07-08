Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor fiyat yükseltti! Ezgjan Alioski'ye yeni teklif

Ezgjan Alioski'ye yapılan ilk teklif reddedilmişti. Oyuncu bonservisi elinde olduğu için tüm teklifleri dinleme kararı almıştı. Trabzonspor'un ilk önerisini de düşük bulmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Makedon sol beke yaptığı teklifi yeniledi. Bordo-mavililer yıllık net ücreti 1.2 milyon euro'ya çıkardı. Aynı zamanda 900 bin euro da imza parası önerdi. İtalya'dan da teklif bekleyen Alioski'nin yenilenen rakamlara ve Fırtına'nın projesine nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ