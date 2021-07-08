08 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor fiyat yükseltti! Ezgjan Alioski'ye yeni teklif

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Bordo-mavililer sol bek Marlon ile yollarını ayırırken, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Fırtına, kulübü Leeds United'la sözleşmesi biten ve İngiliz ekibinden ayrıldığını açıklayan Ezgjan Alioski için bir süredir temaslarını sürdürüyordu. 29 yaşındaki sol bek Trabzonspor'un ilk teklifini reddederken, bordo-mavili takım fiyat yükseltti. İşte Makedon oyuncuya sunulan o teklif... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor fiyat yükseltti! Ezgjan Alioski'ye yeni teklif
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Karadeniz temsilcisi transfer döneminin başında sağ bek, kanat, orta saha ve forvet mevkilerine 1'er isim almıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sol bek isteğinde ise henüz bir ilerleme yoktu. Uzun süre Le Havre'dan Umut Meraş'ın peşinde koşan bordo-mavililer, Fransız temsilcisi 4 milyon Euro'nun altına düşmeyince milli oyuncudan vazgeçmişti. Trabzonspor bir süredir Ezgjan Alioski'nin peşinde. Leeds United'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Makedon sol bekle temaslar sıklaştı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor fiyat yükseltti! Ezgjan Alioski'ye yeni teklif

Ezgjan Alioski'ye yapılan ilk teklif reddedilmişti. Oyuncu bonservisi elinde olduğu için tüm teklifleri dinleme kararı almıştı. Trabzonspor'un ilk önerisini de düşük bulmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Makedon sol beke yaptığı teklifi yeniledi. Bordo-mavililer yıllık net ücreti 1.2 milyon euro'ya çıkardı. Aynı zamanda 900 bin euro da imza parası önerdi. İtalya'dan da teklif bekleyen Alioski'nin yenilenen rakamlara ve Fırtına'nın projesine nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

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