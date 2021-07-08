Son dakika spor haberi: Trabzonspor hazırlık maçlarının programını açıkladı

Son dakika Trabzonspor haberleri: 2021/2022 sezonu için hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, temmuz ayı içerisinde oynayacağı 4 maçın programını açıkladı. (TS spor haberi)

2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da bulunan Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren Trabzonspor, hazırlık mücadeleleri için bilgilendirme yayınladı. Bordo-mavililer, 14 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında 4 hazırlık maçına çıkacağını duyurdu.

Buna göre Karadeniz ekibi, 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacak.





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