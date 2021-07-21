Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, forvet bölgesi için isimleri belirledi. Bordo mavililer, alternatif golcü olarak Gianluca Lapadula'yu düşünüyor. İtalya’da küme düşen Benevento’dan ayrılmayı planlayan Perulu santrforu, sarı-kırmızılılar da yüksek maliyeti sebebiyle elden çıkarmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan alternatif forvetlerden biri olan Gianluca Lapadula için görüşmeler sürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre, İtalya'da küme düşen Benevento'dan ayrılmayı planlayan Perulu golcüyü, sarı-kırmızılılar da yüksek maliyeti sebebiyle göndermeyi planlıyor.

Bu konuda Trabzonspor da hem Benevento hem de 31 yaşındaki oyuncuyla temaslarına devam ediyor.

Listedeki ilk tercih olmaması nedeniyle yönetim, görüşmelerde acele etmiyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ