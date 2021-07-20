20 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Faruk Can Genç açıklaması

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç açıklaması
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kulübü, pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda Bruno Peres ile çarpışarak idmanı yarıda bırakan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. (TS spor haberi)

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe alan oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" dedi.

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