21 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Diego Costa'ya veto!

Avcı'dan Diego Costa'ya veto!
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Transferde golcü arayışı olan Trabzonspor'da, flaş bir isim gündeme geldi. Bordo mavililer, adı birçok Süper Lig takımıyla anılan Diego Costa'yı gündeme aldı. Ancak Abdullah Avcı, 32 yaşındaki futbolcuya onay vermedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Karadeniz devinde transfer çalışmaları devam ederken özellikle forvet bölgesi için sürpriz bir isim önerilmişti.

İsmi birçok Süper Lig ekibiyle anılan Diego Costa, menajerler tarafından önerildi, yönetim de Abdullah Avcı'ya danıştı

Fotomaç'ın haberine göre, tecrübeli teknik adam, 32 yaşındaki forvetin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren futbol oynamaması nedeniyle, "Ben hazır oyuncu istiyorum" diyerek onay vermedi. Bunun üzerine yönetim kurulu da rakamsal konularda başlayan görüşmeleri askıya aldı.

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