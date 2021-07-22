Trabzonspor maçı: Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Son dakika Trabzonspor haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı kaşrıya gelecek. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldız isimler TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor karşısında sahadaki yerini alacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da Trabzonspor Youtube adresinden canlı yayınlanacak.
3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR!
İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Bandırmaspor maçının ardından 3 hazırlık maçı daha oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalışacak.
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