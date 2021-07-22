22 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor maçı: Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı kaşrıya gelecek. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldız isimler TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor karşısında sahadaki yerini alacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da Trabzonspor Youtube adresinden canlı yayınlanacak.

3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR!

İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Bandırmaspor maçının ardından 3 hazırlık maçı daha oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalışacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Marek Hamsik antrenmanlara damga vurdu! Marek Hamsik antrenmanlara damga vurdu!
Enis Destan hamlesi! İşte yapılan teklif Enis Destan hamlesi! İşte yapılan teklif
Fırtına'dan o isimlerin transferine veto! Fırtına'dan o isimlerin transferine veto!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör