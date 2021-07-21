Hücum hattına Gervinho, sağ beke Bruno Peres, orta sahaya da Marek Hamsik ve forvete Koita'yı alan Trabzonspor, bir sol bek, bir forvet ve bir de stoper takviyesi daha yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çalışmaları için Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile fikir alışverişinde bulundu. Gündemdeki isimlerin son durumu detaylı bir şekilde görüşüldü. Tecrübeli hoca, bu toplantıda, "Stoper ve forvet için bekleyebiliriz ancak sol beki kamp bitene kadar kadroya katarsak çok verimli olur" ifadesini kullandı.

