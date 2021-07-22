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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gözler forma satışında!

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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro ile lige girmek isteyen Trabzonspor'da gözler forma satışlarına çevrildi. Bordo-mavililerde hedef 180 bini aşmak. (TS spor haberleri)

Yeni sezona hem transferler hem de yeni formalarıyla iddialı bir giriş yapan bordo- mavili kulüp şu ana kadar beklediğini bulamadı. Fotomaç'ın haberine göre forma satışları 20 bin bandında seyrederken, bu sezon için hedef 180 bini aşmak. 300 TL'den vitrinlere konulan formaların satışının hızlanması bekleniyor. Olası bir yıldız transferiyle patlama yaşanabileceği de belirtiliyor. TS Club ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, "2019'da 180 bin forma satmıştık. Geçen yıl pandemi nedeniyle 80 binlerde kaldık. Bu sezon rekor bekliyoruz" demişti.
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