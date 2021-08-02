Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Cheikhou Kouyaté, Gianluca Lapadula, Emre Mor... | TS haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Cheikhou Kouyaté, Gianluca Lapadula, Emre Mor transfer listesine eklenen futbolcular oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
ARTEM DOVBYK
Potansiyeli sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın listenin ilk basamağına koyduğu 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Trabzonspor, Ukrayna'ya sefere çıkıyor. Hedef Dnipro'nun istediği yüksek bonservis bedelini düşürmek.
WILLIAN JOSE
Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. Trabzonspor, futbolcuyu kiralamak istiyor. Real Sociedad başkanı oyuncunun ayrılık yolunda olduğunu duyurdu. Trabzonspor yıldız futbolcu için beklemeye geçti.
EMRE MOR
Büyük potansiyeli olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Bu öneriyi Abdullah Avcı kabul etti. Genç futbolcunun yakın zamanda imza atması gerekiyor.
CHEIKHOU KOUYATE
Stoper için arayışlara başlayan bordo- mavililere aynı zamanda orta sahada da oynayabilen Kouyate ismi önerilmişti. Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmede rakamsal konularda anlaşma sağlanamazken önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulması bekleniyor.
GIANLUCA LAPADULA
Alexander Sörloth ve Dovbyk için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, bu isimlerde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.
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