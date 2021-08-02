02 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Cheikhou Kouyaté, Gianluca Lapadula, Emre Mor... | TS haberleri

Trabzonspor transferde atağa kalktı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Cheikhou Kouyaté, Gianluca Lapadula, Emre Mor transfer listesine eklenen futbolcular oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

ARTEM DOVBYK

Potansiyeli sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın listenin ilk basamağına koyduğu 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Trabzonspor, Ukrayna'ya sefere çıkıyor. Hedef Dnipro'nun istediği yüksek bonservis bedelini düşürmek.

WILLIAN JOSE

Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. Trabzonspor, futbolcuyu kiralamak istiyor. Real Sociedad başkanı oyuncunun ayrılık yolunda olduğunu duyurdu. Trabzonspor yıldız futbolcu için beklemeye geçti.

EMRE MOR

Büyük potansiyeli olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Bu öneriyi Abdullah Avcı kabul etti. Genç futbolcunun yakın zamanda imza atması gerekiyor.

CHEIKHOU KOUYATE

Stoper için arayışlara başlayan bordo- mavililere aynı zamanda orta sahada da oynayabilen Kouyate ismi önerilmişti. Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmede rakamsal konularda anlaşma sağlanamazken önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulması bekleniyor.

GIANLUCA LAPADULA

Alexander Sörloth ve Dovbyk için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, bu isimlerde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un rakibi belli oldu! Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
Ağaoğlu MHK Semineri'nde konuştu! Artık adalet istiyoruz Ağaoğlu MHK Semineri'nde konuştu! "Artık adalet istiyoruz"
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor ülke futbolunun temel direğidir Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor ülke futbolunun temel direğidir
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör