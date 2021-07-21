21 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: İsmail Köybaşı resmen Trabzonspor'da | TS haberleri

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... (TS haberleri)

Tabzonspor, daha önce Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Rizespor formaları giyen İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, tecrübeli furbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile görüşmelere başlandığı borsaya bildirildi. Son olarak Çaykur Rizespor'da oynayan İsmail Köybaşı'nın bonservisi elindeydi.

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, İspanyol Granada'da da oynamıştı.

ANLAŞMA 2+1 YILLIK!

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

İsmail Köybaşı resmen Trabzonspor'da

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