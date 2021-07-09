Mert Günok Trabzonspor'dan haber bekliyor! Uğurcan Çakır...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Fırtına istediği bonservis bedelinin karşılanması halinde Uğurcan Çakır'ın gidişine izin verecek. Bordo-mavili takım, başarılı file bekçisiyle yollarını ayırması halinde ise rotayı Mert Günok'a çevirecek. Deneyimli kaleci de Fırtına'yı bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından listesindeki birçok oyuncuyla anlaşma sağlayan bordo-mavililer, kaleci transferinde işi sıkı tutuyor. Transferin gözde ismi Uğurcan Çakır için teklifler alan Karadeniz temsilcisi, istediği bonservis bedelinin ödenmesi halinde yıldız kaleciyi satmaya hazırlanırken, alternatifi de hazır...
Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Mert Günok ile temas halinde olan Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın durumuna göre bu transferi netleştirmesi bekleniyor. Mert Günok'un eski hocasıyla Trabzonspor'da forma giymeye hazır olduğu da belirtiliyor. Bu arada Uğurcan transferinde Avrupa'dan iki kulübün resmi teklif yaptığı ancak önerilen bonservis bedellerinin düşük olduğu ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetim, Uğurcan Çakır'ın satışından en az 20 milyon euro bonservis bekliyor.
3 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ
2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Başakşehir formasını tam 4 sezondur giyen Mert Günok, A Milli Takım'ın da EURO 2020 Elemeleri'ndeki tüm maçlarında forma giydi. Finaller kadrosunda yer almayan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 21 maçta eldivenleri giydi. Mert'in bu karşılaşmalarda 27 kez ağları havalanırken, 6 kez kalesini gole kapattı. Fenerbahçe alt yapısından yetişen tecrübeli eldiven, Bursaspor'un da iki sezon kalesini korudu.
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