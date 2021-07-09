Mert Günok Trabzonspor'dan haber bekliyor! Uğurcan Çakır...

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Mert Günok ile temas halinde olan Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın durumuna göre bu transferi netleştirmesi bekleniyor. Mert Günok'un eski hocasıyla Trabzonspor'da forma giymeye hazır olduğu da belirtiliyor. Bu arada Uğurcan transferinde Avrupa'dan iki kulübün resmi teklif yaptığı ancak önerilen bonservis bedellerinin düşük olduğu ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetim, Uğurcan Çakır'ın satışından en az 20 milyon euro bonservis bekliyor.