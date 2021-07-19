19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Faruk Can Genç sakatlandı! İşte o görüntüler
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Trabzonspor'da sol bek oyuncusu Faruk Can Genç, Bruno Peres ile çarpışması sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı. (TS spor haberi)
19.07.2021
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