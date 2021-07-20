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SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüplerinden Kurban Bayramı paylaşımları! | 2021 Kurban Bayramı

Süper Lig kulüplerinden Kurban Bayramı paylaşımları!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2021 Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Öte yandan TFF'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Süper Lig kulüpleri Kurban Bayramı dolayısıyla resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bayram mesajları yayınladı. Kulüpler yayınladıkları mesajlarda taraftarlarının, tüm ülkenin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

İŞTE KULÜPLERİN PAYLAŞIMLARI

BAŞAKŞEHİR

TRABZONSPORTFFGALATASARAYFENERBAHÇEBEŞİKTAŞ
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