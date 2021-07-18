Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! Takımda kalma ihtimali...
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Trabzonspor, Uğurcan için henüz istediği teklifleri alamazken, takımda kalma ihtimali artan milli kaleci, motivasyonunun yüksek olduğunu ve transfer olmadığı takdirde gururla Trabzonspor formasını giyeceğini belirtti. (TS spor haberi)
Karadeniz temsilcisinde Uğurcan Çakır'ın bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak henüz net bir gelişme yaşanmadı. Bordo-mavili yönetim, güçlü bir teklif için EURO 2020'yi bekliyordu. Ancak Milli Takım kötü bir performans gösterdi. Buna rağmen 25 yaşındaki eldiven kurtarışlarıyla kupada damga vurdu. Trabzonspor, Uğurcan için en düşük 15 milyon euro'luk teklifler bekliyor. Henüz bu seviye görülmedi. Gözler de takımda kalma ihtimali artan Uğurcan'a çevrildi. Başarılı eldiven moral-motivasyonunun tam olduğunu belirtti, "Ben hazırım" mesajı verdi.
KULÜBÜN ÇIKARLARI BENİM İÇİN ÖNCELİK
Fotomaç'ın haberine göre; Uğurcan Çakır, transfer olamadığı takdirde gururla Trabzonspor forması giymeye devam edeceğini belirtti. Yıldız kaleci "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımım için elimden gelen neyse yapacağım. Her zaman kulübümün çıkarlarının yanında oldum yine de olmaya devam edeceğim" dedi.
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