18 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Birger Meling harekatı! Kıran kırana pazarlık

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosuna mutlaka bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı Dalbert, İsmail Köybaşı, Gabriel Fuentes ve Gianluca Frabotta gibi isimlerle anılan bordo-mavililerin, transferi için daha önce de girişimlerde bulunduğu Birger Meling'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Norveçli futbolcunun transferi için Nimes ile tekrar görüşmelere başladığı ve Birger'in de bordo-mavili takımda oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Birger Meling harekatı! Kıran kırana pazarlık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Sezon biter bitmez Marlon ile yollarını ayıran Trabzonspor sol bek arayışlarında ilk olarak Nimes'ten Birger Meling için uğraşmıştı. Ancak kulübü Nimes bir türlü bonservis pazarlıklarında esneklik göstermemişti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Birger Meling harekatı! Kıran kırana pazarlık

2. deneme de olumsuz sonuçlanınca bordo-mavililer farklı oyunculara gitmişti. Ancak hiçbirinden istediği sonucu alamayınca Karadeniz Fırtınası başa döndü. Hedefte bir kez daha teknik direktör Abdullah Avcı'nın haftalar önce onay verdiği Birger Meling var.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Birger Meling harekatı! Kıran kırana pazarlık

OYUNCU GELMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor, iki defa Birger Meling transferini rafa kaldırdıktan sonra 3. harekatı başlattı. Karadeniz temsilcisine bu transferde oyuncunun kendisi de yardım edecek. Fransa'da küme düşen Nimes'de kalmak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu kolaylık talep edecek.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Birger Meling harekatı! Kıran kırana pazarlık

Nimes, Meling için Fırtına'nın 2 milyon euro'luk teklifini reddetmiş bu paranın 2 katını istemişti. Birger Meling, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sol bek transfer listesinde ilk sırada bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Birger Meling harekatı! Kıran kırana pazarlık

43

Birger Meling kariyeri boyunca 243 maça çıktı. 12 gol, 31 asistle oynadı. 43 gole direkt etkisi oldu.

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