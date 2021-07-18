Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Birger Meling harekatı! Kıran kırana pazarlık

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosuna mutlaka bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı Dalbert, İsmail Köybaşı, Gabriel Fuentes ve Gianluca Frabotta gibi isimlerle anılan bordo-mavililerin, transferi için daha önce de girişimlerde bulunduğu Birger Meling'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Norveçli futbolcunun transferi için Nimes ile tekrar görüşmelere başladığı ve Birger'in de bordo-mavili takımda oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Sezon biter bitmez Marlon ile yollarını ayıran Trabzonspor sol bek arayışlarında ilk olarak Nimes'ten Birger Meling için uğraşmıştı. Ancak kulübü Nimes bir türlü bonservis pazarlıklarında esneklik göstermemişti.

2. deneme de olumsuz sonuçlanınca bordo-mavililer farklı oyunculara gitmişti. Ancak hiçbirinden istediği sonucu alamayınca Karadeniz Fırtınası başa döndü. Hedefte bir kez daha teknik direktör Abdullah Avcı'nın haftalar önce onay verdiği Birger Meling var.



OYUNCU GELMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ



Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor, iki defa Birger Meling transferini rafa kaldırdıktan sonra 3. harekatı başlattı. Karadeniz temsilcisine bu transferde oyuncunun kendisi de yardım edecek. Fransa'da küme düşen Nimes'de kalmak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu kolaylık talep edecek.