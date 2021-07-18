Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Birger Meling harekatı! Kıran kırana pazarlık
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosuna mutlaka bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı Dalbert, İsmail Köybaşı, Gabriel Fuentes ve Gianluca Frabotta gibi isimlerle anılan bordo-mavililerin, transferi için daha önce de girişimlerde bulunduğu Birger Meling'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Norveçli futbolcunun transferi için Nimes ile tekrar görüşmelere başladığı ve Birger'in de bordo-mavili takımda oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Sezon biter bitmez Marlon ile yollarını ayıran Trabzonspor sol bek arayışlarında ilk olarak Nimes'ten Birger Meling için uğraşmıştı. Ancak kulübü Nimes bir türlü bonservis pazarlıklarında esneklik göstermemişti.
2. deneme de olumsuz sonuçlanınca bordo-mavililer farklı oyunculara gitmişti. Ancak hiçbirinden istediği sonucu alamayınca Karadeniz Fırtınası başa döndü. Hedefte bir kez daha teknik direktör Abdullah Avcı'nın haftalar önce onay verdiği Birger Meling var.
OYUNCU GELMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ
Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor, iki defa Birger Meling transferini rafa kaldırdıktan sonra 3. harekatı başlattı. Karadeniz temsilcisine bu transferde oyuncunun kendisi de yardım edecek. Fransa'da küme düşen Nimes'de kalmak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu kolaylık talep edecek.
Nimes, Meling için Fırtına'nın 2 milyon euro'luk teklifini reddetmiş bu paranın 2 katını istemişti. Birger Meling, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sol bek transfer listesinde ilk sırada bulunuyor.
43
Birger Meling kariyeri boyunca 243 maça çıktı. 12 gol, 31 asistle oynadı. 43 gole direkt etkisi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası