18 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gözler Ekuban'a çevrildi

Trabzonspor'da gözler Ekuban'a çevrildi
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bordo-mavili takımda Caleb Ekuban'ın izni iki defa uzatılmıştı. Vergi sorunları sebebiyle gelemeyen Ganalı yıldız bu parayı kulübün ödemesini istemiş ya da bonservisinin verilmesini talep etmişti. (TS spor haberi)

Bordo-mavili takımda Caleb Ekuban'ın izni iki defa uzatılmıştı. Vergi sorunları sebebiyle gelemeyen Ganalı yıldız bu parayı kulübün ödemesini istemiş ya da bonservisinin verilmesini talep etmişti. Yönetim ise oyuncuların vergi işlerine karışmayacaklarını kaydetmişti. Abdullah Avcı "18'ine kadar izin verdik" demişti. Tavrı merak ediliyor.
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