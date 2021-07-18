18 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da Diabate yolcu

Fırtına'da Diabate yolcu
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Karadeniz Fırtınası, geçen sezon Göztepe'ye kiraladığı Fousseini Diabate'yi bu yıl da göndermek istiyor. Tecrübeli hücum oyuncusuna ligin yeni ekiplerinden Giresunspor talip. Ancak Çotanaklar henüz oyuncuyla rakamsal konuda anlaşamadı. (Ts spor haberi)

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Karadeniz Fırtınası, geçen sezon Göztepe'ye kiraladığı Fousseini Diabate'yi bu yıl da göndermek istiyor. Tecrübeli hücum oyuncusuna ligin yeni ekiplerinden Giresunspor talip. Ancak Çotanaklar henüz oyuncuyla rakamsal konuda anlaşamadı. Trabzonspor maaşının bir bölümünü ödemeye hazır.
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