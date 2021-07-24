Trabzonspor hazırlık maçı: Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ts haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Aykut Kocaman yönetimindeki, Başakşehir ile karşılaşacak. Crivelli ve Chadli'nin sakatlıkları sebebiyle sahada yer alamayacağı mücadelede, Bruno Peres, Marek Hamsik, Gervinho ve Fade Koita gibi isimlerin süre alması bekleniyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Başakşehir maçı 24 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR'DE CHADLI CRIVELLI İDMANDA YER ALMADI
Trabzonspor maçı öncesinde son idmanını gerçekleştiren Başakşehir'de, tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Enzo Crivelli ve Atabey Çiçek
YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!
Bordo mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin sergileyeceği performans da yer alıyor. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldızların maçta süre alması bekleniyor.
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