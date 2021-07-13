Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Dalbert, Gianluca Lapadula, Mert Çetin... | Ts haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Dalbert, Gianluca Lapadula, Mert Çetin transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
GIANLUCA LAPADULA
Alexander Sörloth'ken, Norveçli golcüde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.
DALBERT
Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu. Trabzonspor Inter'den Dalbert'i istiyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanmak istenen Dabert'in opsiyon bedelini 7 milyon euro olarak belirtti.
MERT ÇETİN
Stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un hedefinde Mert Çetin var. Verona ile kiralık sözleşmesi devam eden milli futbolcu için nabız yoklayan bordo-mavililer, İtalyan ekibinden izin çıkması halinde hemen harekete geçerek transferi bitirecek.
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