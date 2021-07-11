11 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır'a Wolverhampton kancası! İşte istenen rakam

Uğurcan'a Premier Lig kancası! İşte istenen rakam
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Premier Lig ekibi Wolverhampton, Roma'ya transfer olacağı konuşulan kalecisi Rui Patricio'nun yerine milli eldiveni kadrosuna katmak istiyor. İşte bordo-mavili yönetimin Uğurcan için istediği rakam... (TS spor haberi)

Bordo-mavili kulüpte gözler Uğurcan Çakır'da... EURO 2020 sonrası transfer piyasası hareketlenirken 25 yaşındaki milli eldivenin de taliplileri artıyor. Daha önce İtalya ve Fransa'dan teklifler alan Uğurcan'a son olarak İngiliz ekibi Wolverhampton kanca attı. Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho, Wolves'un 33 yaşındaki kalecisi Rui Patricio'yu istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Wolves da ondan doğacak boşluğu çok daha genç olan Uğurcan ile doldurmayı planlıyor. Liste başında o var. Bordo-mavililerin bonservis için istediği rakam en az 20 milyon euro. Uğurcan ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fırtına'ya Ekuban piyangosu! İşte kasaya girecek rakam haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da 5. transfer yolda! İmza an meselesi Fırtına'da 5. transfer yolda! İmza an meselesi
Fırtına'ya Ekuban piyangosu! İşte kasaya girecek rakam Fırtına'ya Ekuban piyangosu! İşte kasaya girecek rakam
Ağaoğlu transferi açıkladı! Görüşüyoruz Ağaoğlu transferi açıkladı! "Görüşüyoruz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör