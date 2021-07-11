Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır'a Wolverhampton kancası! İşte istenen rakam
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Premier Lig ekibi Wolverhampton, Roma'ya transfer olacağı konuşulan kalecisi Rui Patricio'nun yerine milli eldiveni kadrosuna katmak istiyor. İşte bordo-mavili yönetimin Uğurcan için istediği rakam... (TS spor haberi)
Bordo-mavili kulüpte gözler Uğurcan Çakır'da... EURO 2020 sonrası transfer piyasası hareketlenirken 25 yaşındaki milli eldivenin de taliplileri artıyor. Daha önce İtalya ve Fransa'dan teklifler alan Uğurcan'a son olarak İngiliz ekibi Wolverhampton kanca attı. Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho, Wolves'un 33 yaşındaki kalecisi Rui Patricio'yu istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Wolves da ondan doğacak boşluğu çok daha genç olan Uğurcan ile doldurmayı planlıyor. Liste başında o var. Bordo-mavililerin bonservis için istediği rakam en az 20 milyon euro. Uğurcan ise gelişmeleri yakından takip ediyor.
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