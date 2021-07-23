23 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor ve Antalyaspor M'Bala Nzola'yı istiyor!

Nzola için kıyasıya yarış! Süper Lig'den iki takım...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Antalyaspor transferde karşı karşıya... İki takımın İtalya Serie Ligi takımlarından Spezia'da iyi bir sezonu geride bırakan M'Bala Nzola'ya talip olduğu yazıldı. İtalyan basınındaki habere göre, Antalyaspor ve Trabzonspor'un, Angolalı forveti kadrosuna katmak için Speiza'nın kapısını çaldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

İtalya Serie A'da Spezia formasıyla iyi bir sezonu geride bırakan M'Bala Nzola transferin gözdesi oldu. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulan 24 yaşındaki santrfora, Süper Lig'den 2 takımın talip olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Antalyaspor ve Trabzonspor'un, Angolalı golcüyü renklerine bağlamak için Speiza'nın kapısını çaldığı öne sürüldü.

Haberde, iki kulübün İtalyan kulübüne 4-4.5 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

SPEZIA 10 MİLYON EURO İSTİYOR!

Golcü futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Spezia'nın 10 milyon euro'luk bir beklentisi olduğunun altı çizildi ve gelen tekliflerin oldukça düşük kabul edildiği bildirildi.

M'Bala Nzola'nın kulübü Spezia ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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