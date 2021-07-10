Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! İşte kasaya girecek rakam
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu vurdu. Ganalı yıldız için bordo-mavililere Ligue 1 temsilcisi Saint-Etienne teklif yaptı. İşte o rakam... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Caleb Ekuban'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor. Bordo-mavililerle yeni sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılmak istediğini her fırsatta dile getiren Ekuban, Saint Etienne'in teklifini kabul etti.
Takvim'de yer alan habere göre özel işleri nedeniyle Trabzonspor'un kampına henüz katılmayan Ganalı forvetin kulübüne 5 milyon euro kazandırması bekleniyor. Bordo-mavililer, Ekuban'ın satışından sonra forvet transferine ağırlık verecek.
Alexander Sörloth için beklemede olan Fırtına, Cornelius için yeni bir hamle daha yapmayı planlıyor. Ganalı yıldız Ekuban, Trabzonspor'da oynadığı dönemde ortaya koyduğu performansla iz bıraktı ve taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Caleb Ekuban kariyerinde 304 karşılaşmaya çıktı.
72 gol atarken 31 de asist yaptı. Ekuban, Gana Milli Takımı'nda ise 9 kez forma şansı yakaladı... Bordo-mavililerin yıldızı bu maçlarda 2 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan yıldız oyuncu 11 gol atıp 4 asist yaptı.
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