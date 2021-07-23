23 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor! Büyük heyecan A Spor'da...

Trabzonspor-Başakşehir maçı A Spor'da!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ve 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir gelecek sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fade Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçını 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir'e karşı yapacak. Büyük heyecan A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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