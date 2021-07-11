Avrupa'da 'transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Haberinde Karadeniz ekibinin tecrübeli sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacağını duyurdu. Opsiyon bedelinin de 7 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu haber üzerine bordo-mavili camia da heyecan artarken opsiyon rakamının pazarlıklar sonrasında çok düşeceği de konuşuluyor. Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı da bir an önce gözü kapalı formayı teslim edeceği Dalbert'i bekliyor.