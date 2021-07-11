11 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Dalbert transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Son dakika Trabzonspor haberleri: 2021/2022 sezonu öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yaz transfer döneminde yaptığı Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita transferleriyle ses getiren bordo-mavililer, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, Serie A devi Inter'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Dalbert'in transferinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Dalbert transferini bitiriyor! İmza an meselesi
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Karadeniz ekibi art arda transfer bombalarını patlattıktan sonra durmuştu. TFF'nin yabancı kuralını 8+6 olarak açıklamasıyla birlikte sol bek transferinde de rota yerliye kırılmıştı. Ancak İstanbul'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında gerçekleşen toplantının ardından bir kez daha yabancı sol bek üzerinde karar kılınmıştı. Ezgjan Alioski'de istenilen mesafe kat edilemeyince Inter'in sol beki Dalbert gündeme girmişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Dalbert transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Avrupa'da 'transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Haberinde Karadeniz ekibinin tecrübeli sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacağını duyurdu. Opsiyon bedelinin de 7 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu haber üzerine bordo-mavili camia da heyecan artarken opsiyon rakamının pazarlıklar sonrasında çok düşeceği de konuşuluyor. Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı da bir an önce gözü kapalı formayı teslim edeceği Dalbert'i bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Dalbert transferini bitiriyor! İmza an meselesi

KÖYBAŞI BEKLEMEDE

Trabzonspor'un sol bek adayları arasında yer alan İsmail Köybaşı haber bekliyor. Tecrübeli oyuncu, Karadeniz ekibini önde tutuyor bu sebeple başta Hatayspor olmak üzere kendisine talip olan 3-4 Süper Lig temsilcisine henüz "Evet" demiyor. Yabancı kuralının 8+6 olarak değişmesiyle birlikte 32 yaşındaki oyuncu gündeme girmişti.

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