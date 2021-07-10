Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Dalbert'i açıkladı! "Görüşüyoruz"
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 4 yıldız isimle güçlendirdi. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, transferlerle ilgili konuştu. Ağaoğlu sol bek mevkisi için 3 oyuncuyla görüşüldüğünü ve Dalbert'in de bu adaylardan biri olduğunu söyledi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de transfer döneminin en dikkat çekici ekibi olan Trabzonspor'un sol bekteki hedeflerinden biri ortaya çıktı: Dalbert.
SporX'in haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu "Dalbert, sol bek için görüştüğümüz 3 oyuncudan biri. Onun için görüşmelerimiz devam ediyor, henüz netleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.
"ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ İSTİYORLAR"
İlk transfer görüşmelerinin detayında Trabzonspor'un 1 yıllık kiralama teklifine Inter'in 7 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi koyulmasını teklif ettiği belirtildi.
Trabzonspor'un ilk etapta zorunlu satın alma maddesini kaldırmaya çalıştığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan Dalbert'e Rus devi CSKA Moskova'nın da teklif yaptığı öne sürüldü.
2017'de Inter'in Nice'den 21 milyon euroya satın aldığı Dalbert, 2019'da Fiorentina'ya, geçen sezon ise Rennes'e kiralanmıştı. Rennes formasıyla 18 maça çıkan Dalbert, 1 asist üretmişti.
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