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Trabzonspor'da Trondsen antrenmanda yer almadı! "Dizinde ödem var"

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde devam etti. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Ekuban antrenmanda yok. Trondsen'in de dizinde ödem var." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
10.07.2021
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