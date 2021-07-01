Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Ezgjan Alioski için harekete geçti!

Yönetim kurulunun yabancı kontenjanında yer açılması durumunda direkt olarak bu teklifi resmiyete dökeceği ifade edildi. Alioski ile daha önce yapılan görüşmelerde rakamsal konularda anlaşma sağlanamamış ve oyuncu da Avrupa'da kalmak istediğini dile getirmişti.Ancak Avrupa Şampiyonası sonrası istediği teklifleri alamayan 1.71 boyundaki yıldızın menajeri de tekrar Trabzonspor ile iletişime geçmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Alioski'nin transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ