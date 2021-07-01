Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Ezgjan Alioski için harekete geçti!
Son dakika spor haberleri: Sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da sol bek arayışları sürüyor. Bordo-mavililer uzun süredir gündemde olan Ezgjan Alioski yeniden harekete geçti. Kuzey Makedonyalı futbolcu ise bu transfere sıcak bakıyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Hamsik ve forvet Koita'yı kadrosuna katarak transfer şov yapan bordo-mavililer, Leeds United ile kontratı sona eren Ezgjan Alioski için yeniden harekete geçiyor.
Kuzey Makedonyalı sol bek için yönetim kurulunun resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulübün kurmaylarının yapmayı planladığı yeni teklifte 29 yaşındaki savunmacıya senelik 1 milyon 200 bin euro ve 500 bin euro imza parası önerebileceği belirtildi.
Yönetim kurulunun yabancı kontenjanında yer açılması durumunda direkt olarak bu teklifi resmiyete dökeceği ifade edildi. Alioski ile daha önce yapılan görüşmelerde rakamsal konularda anlaşma sağlanamamış ve oyuncu da Avrupa'da kalmak istediğini dile getirmişti.Ancak Avrupa Şampiyonası sonrası istediği teklifleri alamayan 1.71 boyundaki yıldızın menajeri de tekrar Trabzonspor ile iletişime geçmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Alioski'nin transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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