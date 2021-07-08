08 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Djaniny'e veto! Kalmasını istedi

Abdullah Avcı Djaniny için kararını verdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Gelecek sezon takımda düşünmeyen isimlerle yolları ayırıp kaynak oluşturmak isteyen bordo-mavililere, Sharjah'ın Djaniny için 5 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, 30 yaşındaki santrforun takımda kalmasını isteyerek gitmesini veto etti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili kulüpte gösterdiği performansla dikkat çeken Djaniny Semedo'ya Sharjah ikinci bir sorti yapmıştı. Arap kulübü 5 milyon euro'luk bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalmıştı. Yönetim öneriyi değerlendirmeye alırken teknik kararı Abdullah Avcı'ya bıraktı. Fotomaç'ın haberine göre; Deneyimli çalıştırıcı "Elimde gezgin forvet oyuncusu yok. Djaniny rakip savunmayı peşinden sürüklüyor ve dengelerini bozuyor. Daha iyi bir teklif yoksa kalmasını isterim" yönünde görüş bildirdi. Avcı'nın bu sözlerine üzerine yönetim, Sharjah'a 5 milyon euro'luk tekliflerinin reddedildiğini bildirdi. Arap ekibi önerisini yükseltirse yeniden değerlendirmeye girecek.

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