Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Jordan Lukaku hamlesi! | Jordan Lukaku kimdir?
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcu Romelu Lukaku'nun Lazio'da oynayan kardeşi Jordan Lukaku'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Yönetimin, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararını beklediği ve oyuncu kampa götürülmezse resmi teklif yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, Serie A ekibi Inter'in yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku'yu gündemine aldı. Karadeniz ekibi, Lazio ile bir yıl daha sözleşmesini bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezonu Belçika Ligi temsilcisi Royal Antwerp'te kiralık olarak tamamlayan Jordan Lukaku için Trabzonspor'un, Lazio Teknik Direktörü Maurizzio Sarri'nin kararını beklediği bildirildi. Yeni Asır'ın haberine göre; Sarri bu hafta içinde Jordan Lukaku'yu kampa götürmeye karar vermezse bordo-mavililer, Lukaku teklifini resmileştirecek. Piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan deneyimli oyuncu Belçika Milli Takımı formasını da 8 kez giydi.
JORDAN LUKAKU KİMDİR?
Tam adı Jordan Zacharie Lukaku Menama Mokelenge olan futbolcu, 25 Temmuz 1994 tarihinde Belçika'nın Antwerp kentinde dünyaya geldi. 2011 yılında Anderlecht ile profesyonel futbol kariyerine başlayan Kongo asıllı Belçikalı sol bek, 2016 yılında 4 milyon Euro karşılığında Royal Antwerp'e kiralandı. Kariyerinde çıktığı 218 maçta 5 gol ve 23 asist kaydeden Lukaku'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
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