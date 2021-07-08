Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!
Trabzonspor, gelecek sezon hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdürüyor. Bordo-mavililerde izinli olan Caleb Ekuban, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır antrenmanda yer almadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ile başladı. Koordinasyon çalışması gerçekleştiren bordo-mavili futbolcular, idmanın devamında 5'e 2 top kapma yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maç ile çalışmayı noktaladı.
Bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban izinli olduğu için idmanda yer almazken, Salih Kavrazlı ise kalçasındaki ağrıdan dolayı çalışmaya katılmadı.
Trabzonspor, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.
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