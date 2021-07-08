Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ayrılırsa rota Mert Günok!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Fırtına istediği bonservis bedelinin karşılanması halinde Uğurcan Çakır'ın gidişine izin verecek. Bordo-mavili takım, başarılı file bekçisiyle yollarını ayırması halinde ise rotayı Mert Günok'a çevirecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Bordo-Mavılılerde gözler gelecek oyuncularda olduğu kadar gideceklere de çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde durumu en çok merak edilen isim Uğurcan Çakır. Yönetim, "EURO 2020'de piyasası yükselebilir" düşüncesiyle 25 yaşındaki eldiven için gelen ön teklifleri reddetmişti. Kupada 8 gol yemesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla dikkat çeken Uğurcan için daha güçlü öneriler bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili idareciler, başarılı eldiven ile yollarını ayırırsa Başakşehir'den Mert Günok'u renklerine bağlayacak. 32 yaşındaki eldiven de haber bekliyor.
VİRTÜÖZ GİBİ
Abdullah Avcı'nın gözdelerinden Mert Günok, modern bir kalecide olması gereken tüm özelliklere sahip. Usta hocayı en çok etkileyen de raket gibi kullandığı sağ ayağı. Abdullah Avcı'nın pas oyununa birebir uyuyor. Başarılı çalıştırıcı bu sebeple Uğurcan Çakır ile yolların ayrılması halinde yönetime başka bir kalecinin adını vermedi.
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