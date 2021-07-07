07 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Caleb Ekuban'a Saint-Etienne kancası! Pazarlıklar devam ediyor

Ekuban'a Saint-Etienne kancası!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Trabzonsporlu Caleb Ekuban için Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in ilgisi devam ediyor. Fransız temsilcisi pazarlıklara devam ederken, bordo-mavililer ise 6 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Caleb Ekuban'a Saint Etienne'in ilgisi sürüyor ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma olmadığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Fransız temsilcisi, Trabzonspor'un istediği 6 milyon euro'yu yüksek buluyor. İndirim istiyor. Bordo-mavililer ise kariyerinin pik noktasında bulunan Ganalı yıldız için minimum düşebilecekleri rakamın bu olduğu konusunda diretiyor.

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