Trabzonsporlu Caleb Ekuban için Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in ilgisi devam ediyor. Fransız temsilcisi pazarlıklara devam ederken, bordo-mavililer ise 6 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Caleb Ekuban'a Saint Etienne'in ilgisi sürüyor ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma olmadığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Fransız temsilcisi, Trabzonspor'un istediği 6 milyon euro'yu yüksek buluyor. İndirim istiyor. Bordo-mavililer ise kariyerinin pik noktasında bulunan Ganalı yıldız için minimum düşebilecekleri rakamın bu olduğu konusunda diretiyor.

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