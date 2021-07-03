03 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sydney van Hooijdonk Trabzonspor'la anılıyordu! Bologna'ya transfer oldu

Trabzonspor'la anılıyordu... İmzayı attı
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Eski Fenerbahçeli yıldız Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk'un adı Trabzonspor'la anılıyordu. 21 yaşındaki oyuncu, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya imzayı attı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Adı bir dönem Trabzonspor'la da anılan Sydney van Hooijdonk'un yeni adresi resmen açıklandı. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Hollandalı Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, İtalyan Ligi takımlarından Bologna ile sözleşme imzaladı.

Bologna'dan yapılan açıklamada, NAC Breda ile sözleşmesi sona eren Sydney'in bedelsiz olarak kadroya dahil edildiği ve 4 yıllık kontrat imzalandığı bildirildi. Sydney van Hooijdonk, NAC Breda ile çıktığı 70 karşılaşmada 23 gol kaydetmişti.

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