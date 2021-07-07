07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho klasını konuşturdu!
Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho, idmanlarda klasını konuşturdu. Fildişi Sahilli forvetin müthiş plaseleri dikket çekti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni transferlerden Gervinho, antrenmanların en başarılı isimleri arasında yer alıyor. 34 yaşındaki hücum oyuncusu, şut idmanlarında kalecilerin kabusu oldu. Gervinho müthiş plaseleriyle Karadeniz ekibinin file bekçilerini çaresiz durumlara düşürüyor.
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