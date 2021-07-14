14 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Ümraniyespor maçı canlı izle (Trabzonspor Ümraniyespor CANLI)

Trabzonspor-Ümraniyespor maçı CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Trabzonspor yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, ilk hazırlık maçı için sahaya iniyor. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor sahaya çıktı. Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor...

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray

Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı saat 18.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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