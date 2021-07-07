07 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun karantinası sona erdi!

Vitor Hugo'nun karantinası sona erdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Trabzonspor'un başarılı stoperi Vitor Hugo, ülkesi Brezilya'dan döndüğü için karantina altına alınmıştı. Tecrübeli defans oyuncusunun karantina süresi sona erdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Vitor Hugo, Brezilya'dan geldiği için karantinaya alınmıştı. Brezilyalı stoperin karantina süreci sona erdi. Tecrübeli futbolcu dün sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel program dahilinde çalışmalarına başlayacak olan Hugo ardından takıma katılacak.

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