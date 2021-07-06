Trabzonspor'dan Eskişehirspor açıklaması! "Gerçeği yansıtmamaktadır"
Trabzonspor, Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi ve "Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde paylaşım yaptı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu'nun 'Trabzonspor'dan davet aldık' açıklamasının ardından bordo mavili kulüpten bir açıklama geldi.
İşte yapılan açıklama:
Eskişehirspor Kulübü Divan Başkanı Ali Çelikoğlu'nun "Trabzonspor bizi davet etti. Bu bir dostluk mesajıdır" şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konudaki tavrımız nettir. Taviz vermemiz de kesinlikle söz konusu değildir.
Saygılarımızla…
Eskişehirspor Kulübü Divan Başkanı Ali Çelikoğlu'nun "Trabzonspor bizi davet etti. Bu bir dostluk mesajıdır" şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konudaki tavrımız nettir. Taviz vermemiz de kesinlikle söz konusu değildir.— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 6, 2021
Saygılarımızla… pic.twitter.com/DeTTNp9yHM
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