Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un ve Sivasspor'un rakibi belli oldu! Trabzonspor Molde-Servette, Sivasspor ise turu geçerse Dinamo Batumi - BATE Borisov galibiyle karşılaşacak
Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Trabzonspor ile Sivasspor temsil edecek. Gerçekleştirilen kura çekimi ile Trabzonspor'un yanı sıra, 2. eleme turunda Petrocub ile eşleşen Sivasspor'un bu ekibi elemesi halinde muhtemel rakibi belli oldu. Sivasspor, Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde-Servette galibi ile eşleşti. | Son dakika spor haberleri
Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi gerçekleşti. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilen kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlendi.
Trabzonspor, Molde - Servette maçınn galibiyle karşılaşacak.
Sivasspor ise Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
Üçüncü eleme turu maçları, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.
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