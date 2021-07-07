Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Sharjah'tan 6 milyon Euro
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Gelecek sezon takımda düşünmeyen isimlerle yolları ayırıp kaynak oluşturmak isteyen bordo-mavililere piyango gibi bir teklif geldi. Arabistan temsilcisi Sharjah'ın Djaniny için 6 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çaldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezon öncesi gözler gelecek oyuncular kadar gideceklere de çevrildi. Sharjah 3 hafta önce Djaniny'ye kanca atmış ancak transferi gerçekleşmemişti. Görüşmelerin yeniden başladığı önceki gün Suudi Arabistan basınında yer almıştı. Trabzonspor'a da resmi teklifin ulaştığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Sharjah bir kez daha Karadeniz ekibinin kapısını çalarak resmi teklifini sundu. Yönetim 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik tasarrufu Abdullah Avcı'ya bıraktı. Avcı'dan "Satılabilir" onayı alınırsa Sharjah ile pazarlık masasına oturulacak. Arap kulübünün önerisinin 6 milyon euro olduğu öğrenildi. Geçen sezon bordo-mavili formayla 31 maça çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncu, 9 kez ağları havalandırdı.
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