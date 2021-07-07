07 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Sharjah'tan 6 milyon Euro

Fırtına'ya Djaniny piyangosu! İşte önerilen rakam
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Gelecek sezon takımda düşünmeyen isimlerle yolları ayırıp kaynak oluşturmak isteyen bordo-mavililere piyango gibi bir teklif geldi. Arabistan temsilcisi Sharjah'ın Djaniny için 6 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çaldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon öncesi gözler gelecek oyuncular kadar gideceklere de çevrildi. Sharjah 3 hafta önce Djaniny'ye kanca atmış ancak transferi gerçekleşmemişti. Görüşmelerin yeniden başladığı önceki gün Suudi Arabistan basınında yer almıştı. Trabzonspor'a da resmi teklifin ulaştığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Sharjah bir kez daha Karadeniz ekibinin kapısını çalarak resmi teklifini sundu. Yönetim 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik tasarrufu Abdullah Avcı'ya bıraktı. Avcı'dan "Satılabilir" onayı alınırsa Sharjah ile pazarlık masasına oturulacak. Arap kulübünün önerisinin 6 milyon euro olduğu öğrenildi. Geçen sezon bordo-mavili formayla 31 maça çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncu, 9 kez ağları havalandırdı.

Gervinho klasını konuşturdu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'nın Sörloth ısrarı! Ağaoğlu devreye girdi Fırtına'nın Sörloth ısrarı! Ağaoğlu devreye girdi
Devler düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması Devler düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması
Ekuban'a Saint-Etienne kancası! Ekuban'a Saint-Etienne kancası!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör