06 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Saint-Etienne Ekuban transferinden vazgeçti

Saint-Etienne Ekuban transferinden vazgeçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un hücum oyuncusu Caleb Ekuban ile bir süredir Saint Etienne yakından ilgileniyordu. Ancak Fransız ekibi, Karadeniz Fırtınası'nın 6 milyon euro'dan aşağı rakamları kabul etmemesi üzerine Ganalı yıldızdan vazgeçti. (TS spor haberi)

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Caleb Ekuban ile bir süredir Saint Etienne yakından ilgileniyordu. Ancak Fransız ekibi, Karadeniz Fırtınası'nın 6 milyon euro'dan aşağı rakamları kabul etmemesi üzerine Ganalı yıldızdan vazgeçti. Fransız bazınında çıkan haberlere göre Saint Etienne, Ekuban için bu transfer döneminde yeni bir hamlede bulunmayacak.
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