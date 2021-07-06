06 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Efecan Karaca ısrarı sürüyor! Pazarlıklar başladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Efecan Karaca'nın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği tecrübeli futbolcuyu takıma kazandırmak için görüşmelere devam ederken, Trabzonspor'a gelmek isteyen Efecan da transferi için takımından kolaylık istedi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Efecan Karaca ısrarı sürüyor! Pazarlıklar başladı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

Bordo mavililerde transfer harekatı sürüyor... Gervinho, Marek Hamsik, Fode Koita ve Bruno Peres'i renklerine katan Trabzonspor, geçen devre arasından beri uğraştığı Efecan Karaca için bastırıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetime "Geçen sezon dar kadro sebebiyle zorlanmıştık. Hem geniş hem de kaliteli bir kadro kurmalıyız" ifadelerini kullanarak Efecan Karaca'yı istediğini belirtmişti. Salih UçanBeşiktaş'a, Steven CaulkerFenerbahçe'ye gönderen Alanyaspor'un bonservis beklentisi var.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Efecan Karaca ısrarı sürüyor! Pazarlıklar başladı

'BU FIRSAT BİR DAHA GELMEZ'

Trabzonspor, Efecan Karaca ile yaptığı görüşmede "Seni çok istiyoruz ancak bonservis sorununu çözmen gerek. Alanyaspor sana kolaylık yaparsa hemen alırız" demişti. Fotomaç'ın haberine göre; Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki oyuncu, yönetiminden kolaylık istedi. Karadeniz temsilcisi cüzi bir bonservis bedeli önerirken Alanyaspor'un yüksek bir rakam talep etmesi işleri zorlaştırdı. Efecan ise "Bu fırsat bir daha gelmez" diyerek son ana kadar şansını zorlayacak. Avcı da Efecan'ı çok istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig... Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...
Trabzonspor yarı finalde! | Özeti izleyin Trabzonspor yarı finalde! | Özeti izleyin
G.Saray ve Trabzonspor'a Alioski müjdesi! Leeds resmen duyurdu G.Saray ve Trabzonspor'a Alioski müjdesi! Leeds resmen duyurdu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör