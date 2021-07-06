Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Alexander Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...
Son dakika transfer haberleri: Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, RB Leipzig forması giyen eski futbolcusu Alexander Sörloth'un transferi için girişimlerini sürdürüyor. Alman ekibi de kadroda düşünmediği Norveçli golcüyü kiralamak isterken, Forbes'tan Manuel Verth, kaleme aldığı yazısında Sörloth'un Leipzig'de kalırsa forma şansının çok az olduğunu belirtti. (TS spor haberi)
RB Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch takımını 4-4-2 düzeninde sahaya sürmeyi planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; bu normalde forma bekleyen forvetlerin işine gelen bir durum ancak Marsch'ın sisteminde Alexander Sörloth yer almıyor. Poulsen ve Andre Silva, Marsch'ın ilk planda düşündüğü 2 oyuncu. Onları Hwang takip ediyor. Forsberg, Lookman gibi kanat oyuncuları dahi şu anda Sörloth'un önünde.
Forbes'tan Manuel Veth de kaleme aldığı yazısında Alexander Sörloth'un hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti. Veth "Sörloth, Timo Werner'in boşluğunu doldurması için alındı ancak ligin son bölümü hariç hiç fayda sağlayamadı. Yeni teknik direktör Jesse Marsch onun şu aşamada yetersiz kaldığını düşünüyor ve kadro planlamasında Sörloth'a yer vermiyor. Kalırsa forma şansı çok az"
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