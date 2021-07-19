Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavili idarecilerin Ukrayna ekibiyle yaptığı ilk görüşmede Artem Dovbyk'nin bonservisi için 5 milyon euro istendi. Ancak konratında son senesine giren 24 yaşındaki futbolcu için bu rakam yüksek bulundu. Trabzonspor, çok daha makul bir bedelle oyuncuyu renklerine katmayı planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfer üzerinde önemle durduğu öğrenildi. Genç hücumcu pivot forvet haricinde, forvet arkası ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

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