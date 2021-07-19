Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor için Artem Dovbyk iddiası! Abdullah Avcı...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. RB Leipzig'in kiralamayı düşündüğü eski golcüsü Alexandar Sörloth için nabız yoklayan bordo-mavililer, forvet transferinde yeni bir isme yöneldi. Trabzonspor'un Dnipro forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk ile ilgilendiği ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transfer üzerinde önemle durduğu öne sürüldü. (TS spor haberi)
Karadeniz temsilcisi forvet transferinde yeni bir isme yöneldi. Trabzonspor'da yönetim bir yandan Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği eski gol kralı Alexander Sörloth için uğraşırken diğer taraftan alternatif oyuncularla temaslar sürüyor. Bordo-mavililerin gündemine giren son isim Ukraynalı Artem Dovbyk oldu. EURO 2020'de de boy gösteren 24 yaşındaki forvet için Trabzonsporlu idareciler kulübü Dnipro ile resmi görüşmeleri başlattılar. Dovbyk için yoğun temaslar başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavili idarecilerin Ukrayna ekibiyle yaptığı ilk görüşmede Artem Dovbyk'nin bonservisi için 5 milyon euro istendi. Ancak konratında son senesine giren 24 yaşındaki futbolcu için bu rakam yüksek bulundu. Trabzonspor, çok daha makul bir bedelle oyuncuyu renklerine katmayı planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfer üzerinde önemle durduğu öğrenildi. Genç hücumcu pivot forvet haricinde, forvet arkası ve sağ kanatta da görev alabiliyor.
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