06 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti! Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik...

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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam etti. Bordo mavililerin basına açık olan ilk antrenmanında Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve yeni transfer Marek Hamsik yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Yeni sezona Riva'da hazırlanan Trabzonspor, basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İdmana milli takımlarda görev yaptıkları için izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve yeni transfer Marek Hamsik katılmadı.

TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği idmanda futbolcuların oldukça moralli oldukları gözlendi.

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