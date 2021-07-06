06 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Djaniny yolcu! Yeni takımı...

Djaniny yolcu! Yeni takımı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Karadeniz ekibinin forveti Djaniny Semedo'nun Sharjah'a transferinde olumsuz gelişmeler vardı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri basınına göre ibre tersine döndü. Çıkan haberlerde Yeşil Burun Adalı forvetin, Sharjah'a gidebileceği vurgulandı. (TS spor haberi)

Karadeniz ekibinin forveti Djaniny Semedo'nun Sharjah'a transferinde olumsuz gelişmeler vardı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri basınına göre ibre tersine döndü. Çıkan haberlerde Yeşil Burun Adalı forvetin, Sharjah'a gidebileceği vurgulandı. Tecrübeli forvete Rusya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler var.
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