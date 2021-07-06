06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Djaniny için Sharjah'dan resmi teklif!
Trabzonspor'a Djaniny için resmi teklif yapıldı. Yönetim Sharjah kulübünün teklifini Abdullah Avcı ile değerlendirecek.
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