06 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Djaniny için Sharjah'dan resmi teklif!

Fırtına'ya resmi teklif! O isim...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Trabzonspor'a Djaniny için resmi teklif yapıldı. Yönetim Sharjah kulübünün teklifini Abdullah Avcı ile değerlendirecek.

Detaylar birazdan...
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