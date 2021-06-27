27 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Efecan Karaca'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti

Son dakika Trabzonspor haberleri: Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmiyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita ile resmi sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona yakın. Karadeniz Fırtınası, daha önce de gündemine aldığı Alanyasporlu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ve bordo-mavili takıma transferi için kolaylık sağlamaları adına Akdeniz ekibiyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. (Ts spor haberi)

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Efecan Karaca'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Marek Hamsik ve forvet Fode Koita'ya imza attıran Karadeniz devi şimdi de yerli transfere yöneldi. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca için yeniden harekete geçildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Efecan Karaca'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti

31 yaşındaki sağ kanat ile görüşmelerine devam eden yönetim, bonservis bedeli ödemeyi istemiyor. Oyuncu cephesinin Trabzonspor'un bu talebi doğrultusunda fedakarlık yaparak transferlerini hızlandırması bekleniyor. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Karaca'ya ''Bonservis sorununu çöz" denildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Efecan Karaca'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti

KOLAYLIK İSTEYECEK

Fotomaç'ın haberine göre; 5 ay önce Efecan ile her konuda anlaşan ancak Alanyaspor'u ikna edemeyen bordo-mavililer bu kez işi bitirmeye kararlı. Fırtına, Efecan cephesiyle sorun yaşamazken, başarılı futbolcu da kaptanlığını yaptığı kulüpten ayrılık için kolaylık isteyecek.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Efecan Karaca'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti

Yönetimi ile görüşecek Efecan, "Devre arasında beni bırakmadınız ama bu kez sizden kolaylık bekliyorum. Trabzonspor'da oynamak istiyorum. Bırakın gideyim" diyeceği belirtiliyor. Alanya yönetiminin kabul etmesi durumunda bu transferi kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Efecan Karaca'da mutlu son yakın! Teklifi kabul etti

ABDULLAH HOCA İLE GÖRÜŞTÜM

Devre arasında da Trabzonspor'un gündemine gelen Efecan, şu açıklamayı yapmıştı: Abdullah hoca ile görüşmüştük. "Beni çok istemişti. Ben de çok istemiştim gitmeyi. Trabzonspor sonuçta büyük takım. Ama olmadı. Tabii ki üzüldüm. Sezon sonu için bakacağız. Konuşmak için erken. Zaman gösterecek."

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