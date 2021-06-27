ABDULLAH HOCA İLE GÖRÜŞTÜM

Devre arasında da Trabzonspor'un gündemine gelen Efecan, şu açıklamayı yapmıştı: Abdullah hoca ile görüşmüştük. "Beni çok istemişti. Ben de çok istemiştim gitmeyi. Trabzonspor sonuçta büyük takım. Ama olmadı. Tabii ki üzüldüm. Sezon sonu için bakacağız. Konuşmak için erken. Zaman gösterecek."

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ