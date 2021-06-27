Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Wolverhampton Uğurcan Çakır'a talip oldu! Resmi teklif...
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı talipleri giderek artıyor. Adı Monaco, Inter ve Tottenham ile 25 yaşındaki kalecinin son talibi ise İngiltere'den... Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Uğurcan'a talip olduğu ve İngiliz ekibinin başarılı file bekçisinin menajeri Canales ile temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Yönetim kurulunun, resmi teklif gelmesi durumunda değerlendirme kararı aldığı Uğurcan Çakır için yeni bir kulüp daha devreye girdi. Daha önce Monaco, Inter ve Tottenham'ın ilgilendiği 25 yaşındaki eldiven için bir başka İngiliz kulübü Wolverhampton da ilgi kağıdı gönderdi.
Fotomaç'ın haberine göre; mevcut kalecisi Rui Patricio'nun isminin Roma ve Marsilya ile anılan Wolves'ın Çakır'ın menajeri Canales ile temas halinde olduğu ve fiyat sorduğu öğrenildi.
Henüz Trabzonspor kulübüne resmi bir teklifte bulunmayan Wolves'ın 1.91 boyundaki futbolcunun EURO 2020 performansını çok beğendiği dile getirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için çok ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduklarını yineledi.
13 MAÇTA GOL YEMEDİ
Uğurcan Çakır, bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören 25 yaşındaki yıldızı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti.
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