Yönetim kurulunun, resmi teklif gelmesi durumunda değerlendirme kararı aldığı Uğurcan Çakır için yeni bir kulüp daha devreye girdi. Daha önce Monaco, Inter ve Tottenham'ın ilgilendiği 25 yaşındaki eldiven için bir başka İngiliz kulübü Wolverhampton da ilgi kağıdı gönderdi.